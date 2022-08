Sky – Inter chiude tutte le porte al Psg: Skriniar blindato, zero chance. Ora rinnovo

Milan Skriniar non lascerà l'Inter: "Nessuna apertura, ma una rigida posizione: Milan Skriniar non si muove dall'Inter in queste ultime ore di mercato. La società nerazzurra ha deciso di far la voce grossa dopo le voci circolate oggi. Lo slovacco rimarrà dunque a Milano e non verrà ceduto dal club nerazzurro, che adesso vorrà lavorare sul rinnovo", spiega Gianluca Di Marzio che conferma come l'Inter non abbia aperto ad alcun tipo di trattativa, nonostante il tentativo del PSG.