Skriniar, l’Inter guarda avanti: “Quattro nomi cerchiati, tre giocano in Serie A”

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, l'Inter starebbe monitorando 4 giocatori per sostituire Skriniar

Il destino di Milan Skriniar è già noto - anche se in Francia oggi è trapelata l'indiscrezione di un trasferimento al PSG a rischio per via delle condizioni fisiche precarie - ma quella contro il Porto del 14 marzo scorso potrebbe essere l'ultima presenza del centrale slovacco con la maglia dell'Inter. E' notizia di oggi che l'ex Sampdoria si è operato ieri presso la Clinique du Sport di Merignac, nella quale lavora il responsabile dello staff sanitario del PSG.

Skriniar ha confermato anche sui social l'esito positivo dell'intervento endoscopico ma i tempi di recupero sono stimati attorno al mese di stop, il che mette in dubbio un suo ritorno in campo con la maglia nerazzurra in questa stagione. Se l'Inter attuale ha già dimostrato di poter sopperire all'assenza del classe '95, la società si sta muovendo anche per trovare un sostituto in vista della prossima annata.

Le alternative "italiane" — Tra i profili cerchiati da Marotta e Ausilio, due si trovano a Bergamo: si tratta di Demiral e Scalvini. L'ex Juventus "è un nome gradito da tempo ai massimi dirigenti dell'Inter e non è più un punto fermo di Gasperini, ma servirebbe un'offerta diversa a quella inoltrata lo scorso gennaio - prestito con diritto di riscatto - per convincere il club bergamasco", riporta calciomercato.com mentre per Scalvini la valutazione è più alta, nonostante i buoni rapporti tra le società e tra l'Inter e l'entourage del calciatore inducano all'ottimismo.

Altre idee — Un altro nome da cerchiare è quello di Oumar Solet, classe 2000 del Salisburgo già monitorato da scout nerazzurri durante la sfida di Europa League tra gli austriaci e la Roma. "Occhio poi all'occasione a basso impatto economico rappresentata da Samuel Umtiti, tornato protagonista e su buoni livelli con la maglia del Lecce. A giugno scade il prestito e l'ex campione del mondo nel 2018 farà ritorno al Barcellona: col club blaugrana l'Inter intrattiene da tempo ottime relazioni e nel blitz della passata settimana in Catalunya di Ausilio si è parlato anche di lui", chiosa calciomercato.com.