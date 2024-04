Sky – Cessioni Inter? Solo per offerte super. Lautaro, Barella e Oaktree…

Da quello che sappiamo noi, il rinnovo di Lautaro avverrà senza fretta, e si va avanti con ottimismo. Abbiamo raccontato dell'incontro di Madrid, c'è la volontà di chiudere, abbiamo detto della forbice tra gli 8 mln di offerte e i 10 mln di euro di richiesta. Abbiamo ipotizzato una via di incontro nel mezzo, per l'Inter i rinnovi di Lautaro e Barella sono fondamentali per costruire la prossima stagione. Ma vanno di pari passo con la situazione Oaktree, la situazione l'abbiamo raccontata. La soluzione più probabile, anche se non è definitiva, è di spostare la scadenza più avanti. Così Zhang avrebbe più tempo. Non dico che sono collegate (si riferisce ai rinnovi) ma sono passaggi fondamentali. Qualcuno può partire? Qualcuno può sempre partire ma servono offerte monstre, al momento non sono a conoscenza di trattative in tal senso. Non mi meraviglierei se arrivasse un'offerta grossa per un big e partisse ma la società riuscisse comunque a trovare un sostituto all'altezza"