Obiettivo stagionale?

"Continuo a pensare partita dopo partita, mi godo ogni momento in campo provando a far divertire anche i tifosi. Con il gol segnato al onza, anche se purtroppo non è servito a portarci punti, ho raggiunto il record di Diego Milito, l'ultimo calciatore del Genoa ad andare in doppia cifra in due campionati consecutivi. Ed è sempre bello quando ti confrontano con un grande giocatore, un grande attaccante come è stato Milito, per il Genoa ma non solo"