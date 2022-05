Sky – Inter-Perisic, oggi l’incontro decisivo per il futuro: lo scenario

Negli scorsi incontri, Ivan Perisic aveva chiesto alla società nerazzurra un biennale da 6 milioni di euro a stagione, contro gli attuali 4

Terminata ufficialmente ieri la stagione dell'Inter, da oggi si comincia a programmare il futuro. Ed è da vedere se di questo farà parte Ivan Perisic, attualmente in scadenza con i nerazzurri il prossimo 30 giugno. Nella giornata odierna, come riporta Gianluca Di Marzio, andrà in scena l'incontro decisivo tra il club e gli agenti del giocatore per capire se ci sono i margini per proseguire insieme: "Quello di oggi sarà il quarto meeting tra la dirigenza nerazzurra e gli agenti del croato: il primo lo scorso novembre, in cui la società lasciò anche libero il croato di trovare una nuova opportunità sul mercato, per cercare di ottenere l'ingaggio chiesto altrove; l'ultimo nella mattinata di mercoledì 11 maggio, in cui l'Inter ha alzato la sua proposta.