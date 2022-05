Perisic, gol e stop prima del bivio futuro: “Oggi vede l’Inter, pronta mossa anti-Juve”

Cosa c’è dietro il saluto di Ivan Perisic ai tifosi dell’Inter. Addio o arrivederci? Si saprà nelle prossime ore

Il meeting con l’agente del croato, Frane Jurcevic, andrà in scena probabilmente già oggi. È imminente, prova ne sia il fatto che Jurcevic ieri fosse sugli spalti di San Siro per vedere da vicino il suo assistito. L’Inter non vuole e non può andare oltre. Perché in quel ruolo ha già fatto un investimento con Gosens e perché la riduzione del monte ingaggi è una linea dettata dal presidente Zhang che non può essere dribblata. E chissà che questo infortunio, anche se non grave, in qualche modo non incida sulla trattativa. In un senso o nell’altro”, si legge sulla rosea.