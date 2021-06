Sky – Inter, Radu idea concreta: contatti frequenti per l’affare low cost

Il difensore è in scadenza di contratto con la Lazio e potrebbe accasarsi al club nerazzurro come vice Bastoni

Simone Inzaghi potrebbe presto ritrovare all’Inter uno dei leader dello spogliatoio della Lazio nel corso della sua gestione. Il club nerazzurro ha messo infatti gli occhi su Radu, difensore in scadenza di contratto con i biancocelesti e per questo raggiungibile a costi piuttosto ridotti. I contatti sono concreti e frequenti, come riporta Sky Sport, quindi a breve l’allenatore dell’Inter potrebbe accogliere un difensore esperto che andrebbe a ricoprire il ruolo di vice Bastoni.