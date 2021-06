Longhi: “Inter, una cosa mi lascia perplesso. Hakimi non lo sostituisci facilmente”

Ospite a Sky Sport 24, Bruno Longhi ha parlato del mercato dell'Inter

"Mentre invece sta aumentando l'ingaggio di alcuni giocatori, vedi Bastoni. Oltre all'idea tecnica e tattica, bisogna fare della vera e propria architettura dal punto di vista economico. La situazione dell'Inter non è semplice. Quando perdi uno come Hakimi, non è facilmente sostituibile. Emerson Royal non lo conosco perfettamente, mentre Palmieri è un giocatore nato con Spalletti, è uno che ti dà tantissimo affidamento".