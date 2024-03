"Di tiri ne arrivano pochini - all’andata contro Simeone neanche mezzo -, ma quando serve le manone svizzere ci sono sempre, come a Bologna. Così facendo, sta riscrivendo il librone dei record. Delle 18 partite interiste finite senza subire gol, 17 sono tutte sue. Come la sua squadra, anche il 35enne Yann è in marcia verso nuovi primati. Il record di clean sheet nella storia della A è in mano a tre portieri, Morgan De Sanctis nella Roma 2013-14, Gigi Buffon sia nella Juve 2011-12 che in quella 2015-16 e poi Ivan Provedel della scorsa stagione laziale, tutti con 21 partite “intonse” in un campionato. Il vento che soffia poderoso alle spalle di Inzaghi lascia pensare che Sommer alla fine li supererà. Al momento, però, può accontentarsi di essere il miglior portiere d’Europa, freddi numeri alla mano. In 27 presenze in A ha raccolto 13 palloni dentro alla rete, la media è 0,48 a partita, irraggiungibile per tutti. Tra i colleghi con almeno 10 presenze, quello che gli si avvicina di più è Hradecky del Leverkusen dei miracoli. Lui ha una media di 0,66 (16 reti in 24 presenze). Prima, però, c’è da resistere in Champions: Sommer è svizzero, ma non soffre il caldo", aggiunge il qutodiano.