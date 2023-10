Inter, la sosta ‘aiuta’ Inzaghi: lavoro specifico su alcuni giocatori. Due nomi in primo piano

"È vero che 16 calciatori sono impegnati con le nazionali, ma nel peggiore dei casi ognuno di loro giocherà due partite invece che tre: ci sarebbero infatti stati i due impegni infrasettimanali oltre al campionato nel fine settimana, quindi per assurdo il fisico di diversi calciatori sarà meno sollecitato, così come i polmoni. Per di più, Inzaghi ha la possibilità di lavorare in modo specifico su alcuni giocatori rimasti ad Appiano Gentile, oltre che concentrarsi sull'antidoto alle due rimonte subite in casa in campionato contro Sassuolo e Bologna, più l'oggettiva difficoltà nell'affrontare squadre che "fanno gioco" come la Real Sociedad. In più, giocatori come Cuadrado e Klaassen possono lavorare sulla propria forma, così come la squadra potrà resettarsi dalle scorie del 2-2 dell'ultimo turno".