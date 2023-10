Ts – Cessione Inter, lavori procedono sottotraccia: ecco perché il rallentamento. Al Thani…

Gli advisor che gestiscono il dossier Inter, Raine Group e Goldman Sachs, hanno in mano una proposta concreta da un consorzio arabo

A fine settembre Tuttosport ha raccontato come gli advisor che gestiscono il dossier Inter, Raine Group e Goldman Sachs, abbiano in mano una proposta concreta da un consorzio arabo di cui potrebbe far parte anche Investcorp. "L’eco mediatica sulla vicenda si è un po’ spenta nella prima metà di ottobre, ma i lavori procedono sottotraccia. Il rallentamento delle ultime due settimane è dovuto al fatto che Raine e Goldman Sachs stanno aspettando le garanzie economiche del caso dal consorzio, visto che si parla di un’offerta che dovrebbe aggirarsi intorno a 1.3 miliardi di euro".