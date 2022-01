Inter, la sosta per ricaricarsi prima del tour de force. Straordinari per tre giocatori

L'Inter godrà di due settimane per ritrovare la condizione fisica, alla ripresa la aspetta un ciclo di partite super impegnativo

Gennaio faticoso, ma pieno di soddisfazioni per l'Inter . La squadra di Inzaghi ha vinto 4 partite su 5 in campionato e ha mantenuto il primato nonostante una partita in meno, ha alzato la Supercoppa e raggiunto i quarti di finale di Coppa Italia. Ora la sosta per le nazionali, poi l'Inter avrà un vero e proprio tour de force-

"L’Inter tornerà in campo il 6 febbraio per sfidare il Milan in un derby dal sapore di scudetto. Prima e seconda in classifica se ritroveranno faccia a faccia per una partita che può spostare gli equilibri in maniera decisiva, ma appena tre giorni dopo i nerazzurri dovranno affrontare un impegnativo quarto di Coppa Italia contro la Roma di Mourinho. Nei successivi sette giorni sotto con la trasferta a Napoli per un nuovo scontro al vertice, poi ecco il Liverpool per l’andata degli ottavi di Champions, il 16 febbraio a San Siro. Una volta tornata in campo dopo le prossime due settimane di riposo, l’Inter non avrà più modo di tirare il fiato. Sarà di fatto una corsa a ostacoli da affrontare in apnea, prima di scollinare verso la blanda transizione da febbraio a marzo con sfide sulla carta agevoli contro Sassuolo, Genoa e, con ogni probabilità, il Bologna per il recupero della partita rinviata lo scorso 6 gennaio causa Covid", spiega Gazzetta.it.