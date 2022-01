Inter, tre indizi fanno una prova. Il gol di Dzeko nasconde un chiaro segnale

L'analisi di Fcinter1908.it sulla vittoria dei nerazzurri in casa sul Venezia nel pomeriggio di ieri

Tre indizi, come è noto, fanno una prova. Dopo Juventus ed Empoli, l'Inter di Simone Inzaghi scippa la vittoria in extremis anche al Venezia e può godersi la domenica di Milan-Juventus in estrema tranquillità. A ridosso di una sosta che, per giunta, risulta assolutamente provvidenziale. L'ennesimo segnale consegnato alle inseguitrici è quindi dimostrazione della forza di una squadra che non muore mai. Perfino nel momento di maggiore appannamento, i campioni d'Italia non interrompono il loro cammino. Eppure, i presupposti per scivolare c'erano. Partite facili non esistono, lo dimostra Milan-Spezia di qualche giorno fa.