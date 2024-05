Qualche settimana fa l'Inter ha rinnovato con la famiglia Cabassi il diritto di esclusiva per verificare le possibilità di realizzare lo stadio in un'area del Comune di Rozzano. Il 29 aprile scorso è andata in scena l'Assemblea degli azionisti, il cui verbale è stato pubblicato oggi. Ecco la parte relativa all'Inter riportata da Calcio e Finanza:

«La società F.C. Internazionale Milano S.p.A. ha ottenuto un diritto di esclusiva per la progettazione e la presentazione di proposte compatibili con l’insediamento di uno stadio nella parte di area al di là della tangenziale. Il prezzo non è stato ancora fissato e l’esclusiva scadrà il 30 aprile 2024 (termine poi prorogato il giorno successivo fino al 31 gennaio 2025, ndr). Infrafin ha ricevuto una richiesta dall’Inter per prorogare l’esclusiva di alcuni mesi al fine di consentire alla società di finalizzare la proposta e le condizioni per un eventuale acquisto dell’area. Sono previste due opzioni: l’acquisto solo dell’area necessaria per lo stadio o l’acquisto di tutta l’area per realizzare, oltre allo stadio, tutte le funzioni possibili sulla stessa area. La soluzione prescelta potrebbe anche portare a una possibile operazione di scissione societaria del soggetto attuale proprietario delle aree».