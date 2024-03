In attesa di novità sul fronte San Siro, a partire dallo studio di fattibilità di WeBuild in merito all'ipotesi di ristrutturare il Meazza, arrivano conferme sulla volontà dell'Inter di non precludersi l'opzione Rozzano.

In uno studio di Calcio e Finanza, che ha visionato il bilancio al 31 dicembre 2023 del gruppo Brioschi, ramo di investimenti immobiliari del gruppo Bastogi, società che si trova nelle mani della famiglia Cabassi, si trovano conferme del fatto che l'Inter non voglia chiudere il progetto Rozzano: «Con riferimento invece al settore sud del comparto, per il quale nel mese di marzo 2024 è stata pubblicata la variante urbanistica al PGT, in conformità agli accordi in essere, continueranno le verifiche di F.C. Internazionale Milano S.p.A, in merito alla fattibilità di realizzare uno stadio e alcune funzioni accessorie all’interno dell’area». Da ricordare che l'Inter vanta un diritto di esclusiva fino al 30 aprile 2024.