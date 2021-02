Milano Finanza – Inter, offerta ufficiale di Bc Partners da 800 mln: “Incrementabili così”

L’ombra dei fondi sulla Serie A si fa sempre più concreta, così come sull’Inter. Non è un mistero infatti la volontà di diverse compagnie di private Equity di investire sui diritti tv del campionato italiano, ma anche sui club stessi. Suning continua la ricerca di un socio, soprattutto dopo il no a Bc Partners di quale giorno fa.

E dal club nerazzurro, spiega Milano Finanza, è arrivato anche un altro rifiuto: “A poche ore dall’assemblea di ieri, i fondi avevano inviato alla Serie A una lettera offrendo alcune migliorie. E un anticipo di 250 milioni a condizione che la bozza di accordo venisse approvata ieri. L’ultimatum è caduto nel vuoto anche perché negli ultimi giorni si sono uniti alla schiera dei contrari o scettici altri due club di peso: Juventus e Inter.

Sugli orientamenti del club milanese potrebbero influire i colloqui in corso fra la proprietà cinese e gli acquirenti interessati. Mercoledì sera Bc Partners ha recapitato a Suning un’offerta che, secondo MF-Milano Finanza, valuta la società 800 milioni. Somma incrementabile in caso di future plusvalenze da cessioni di calciatori e legata alla volontà del fondo di salire alla maggioranza dell’Inter“, si legge.