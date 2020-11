Inter, Suning non si ferma. La famiglia Zhang pronta a nuovi investimenti: le mosse della proprietà

Si è svolta ieri l’assemblea dei soci dell’Inter che ha certificato la chiusura di bilancio del 2019-20 con una perdita di 102,4 milioni di euro. Il piano di crescita del club nerazzurro va avanti, in quest’ottica è stato il numero uno Stevenz Zhang a tranquillizzare tutti.

“La pandemia ha travolto tutta l’industria calcistica e imposto la definizione in corsa di un business plan per mettere in sicurezza i conti. C’è da reggere l’urto di una tempesta senza precedenti. Il 2019-2020 si è chiuso con una perdita di 102,4 milioni, che sarebbe stata di 70,7 senza il differimento al 2020-21 di alcune poste di bilancio provocato dalla chiusura posticipata della stagione al 31 agosto. Un rosso pesante, mitigato in extremis dalla plusvalenza di 47,2 milioni di Maurito Icardi, ma comunque inferiore al -204 della Roma e al -195 del Milan. L’attuale esercizio sarà ancora più complicato, visto che si è partiti con gli stadi a porte chiuse e chissà quando tornerà il pubblico. Biglietteria e abbonamenti sono arrivati a valere 60 milioni per una società come l’Inter, capace di alzare la media spettatori pre-Covid al record di 65.800. Il club, inoltre, «ha ricevuto richieste di rinegoziazione dei termini di alcuni accordi di sponsorizzazione e di conseguenza potrebbe essere esposto a una contrazione dei ricavi commerciali», come si legge nella relazione sulla gestione”, spiega La Gazzetta dello Sport.

“La cassa è in profonda sofferenza, ragion per cui l’Inter ha aderito alla facoltà concessa dalla Figc di spostare in avanti i pagamenti degli stipendi, in presenza di accordi con la squadra. Le spettanze di luglio e agosto verranno saldate a febbraio. D’altra parte il coronavirus si è materializzato in una fase espansiva del ciclo nerazzurro. Nelle campagne trasferimenti 2019-20 sono stati investiti 217 milioni, di cui 67 per Lukaku, 40 per Hakimi, 40 per Barella e 27 per Eriksen, con un parallelo aumento del monte-stipendi (20 milioni al netto del differimento di 15 milioni al 2020-21). Così i debiti, tolti i crediti, sono passati da 490 a 630 milioni, con l’utilizzo di ulteriori linee di credito per 25 milioni.

Le prospettive? La continuità aziendale, giusto per sgombrare il campo da dubbi, è garantita da Suning. Nel corso della scorsa stagione il colosso di Nanchino si è limitato a convertire in conto capitale 70 milioni di vecchi finanziamenti in modo da riportare in territorio positivo il patrimonio netto della capogruppo Fc Internazionale. Nel 2020-21 potrebbe essere necessaria l’iniezione di “equity” fresco, cosa che non accade dal 2018. La famiglia Zhang si è già resa disponibile. Gli amministratori verificheranno nei prossimi mesi le azioni da compiere. Nei prossimi mesi il patrimonio netto dovrebbe tornare negativo, Per un po’ si ricorrerà alla deroga prevista dal decreto Liquidità in tema di riduzione del capitale sociale, ma poi si farà affidamento sul supporto patrimoniale e finanziario dell’azionista di riferimento. Come? Rinuncia a una parte del credito residuo (oltre 120 milioni) oppure nuovi versamenti di capitale. Di sicuro non aumenterà il debito, dopo il bond da 75 milioni di luglio (in aggiunta ai 300 di quello già in essere)”, approfondisce il quotidiano.