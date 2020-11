Bilancio Inter, che sorpresa: perdita (vera) è 70,7 mln. Ricavi spostati, addirittura +2% sul 2019

Il bilancio dell’Inter è decisamente migliore di quanto si fosse preventivato con la crisi Covid. Lo testimonia il comunicato ufficiale nerazzurro. Addirittura, i ricavi complessivi sono superiori al 2019.

Benchè la perdita registrata sia di 102,4 milioni, con il dato consolidato che si attesta a quota 372,4 milioni, in realtà la situazione è decisamente più rosea.

“Il prolungamento dell’attività agonistica al 31 agosto 2020, quindi oltre la data di chiusura del bilancio (30 giugno 2020), ha comportato il differimento contabile all’esercizio 2020-2021 di ricavi da diritti TV e da sponsorizzazioni per circa € 51milioni. Al netto del differimento, l’EBITDA si attesta a € 46 milioni di euro (rispetto ai € 105,2 milioni dello scorso esercizio) per effetto sia degli investimenti messi in campo dal club per incrementare la competitività sportiva sia del mancato rinnovo di alcuni contratti di sponsorizzazione. La perdita di esercizio si ridurrebbe invece a € -70,7 milioni, mentre i ricavi del Club si attesterebbero a € 423,7 milioni, in crescita quindi del 2% rispetto ai 417,1 milioni del precedente esercizio, confermando un valore più che doppio rispetto al 2016, anno dell’ingresso in società di Suning“, sottolinea la società nerazzurra.

Una crescita dei ricavi che, in tempo di Covid, fa francamente gridare al miracolo.