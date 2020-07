Inter, Tonali ma non solo: nel mirino altri due centrocampisti top, Conte sacrifica un big

L’Inter è pronta a investire pesantemente sul centrocampo: secondo Tuttosport, il primo rinforzo sarà Sandro Tonali, per il quale è ormai stato trovato un accordo con il Brescia. Ma non è finita qui: Antonio Conte vuole un nuovo innesto che possa garantire maggior fisicità al reparto, ed è pronto a sacrificare uno dei big della rosa nerazzurra.

TONALI, AFFARE FATTO – “L’Inter ormai si sente in decisa pole-position per il centrocampista classe 2000. La concorrenza della Juventus è stata battuta nelle scorse settimane e non preoccupa l’inserimento del Milan. L’Inter si è mossa in netto anticipo, ha ottenuto il «sì» del giocatore (ingaggio da 2 milioni circa più bonus) e ha convinto anche Cellino a non aprire nuove aste. L’accordo fra Inter e Brescia si aggirerà intorno ai 35 milioni fra fisso e bonus. Il trasferimento dovrebbe avvenire con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto al termine della stagione 2020-’21. L’operazione potrebbe essere chiusa, salvo ritardi, entro Ferragosto, magari già alla fine della prima settimana di agosto, dopo che la dirigenza tornerà dalla Germania (la squadra giocherà il 5 a Gelsenkirchen, poi rientrerà a Milano)“.

SACRIFICIO – “Tonali nelle idee del club e di Conte prenderà il posto di Vecino nell’organico, ma il tecnico si aspetta un ulteriore rinforzo a centrocampo. Il Barcellona – novità di ieri – non vuole cedere Vidal, ma la società sembra più indirizzata su profili muscolari e adatti a giocare in un centrocampo a due come Tolisso del Bayern Monaco e Ndombélé del Tottenham. Elementi in uscita, ma cari, per questo non bisogna scartare l’ipotesi di uno scambio con Brozovic, le cui quotazioni sono in calo nelle gerarchie di Conte per l’Inter che verrà“.