Torino-Inter, le formazioni ufficiali: riposano Dumfries e Bastoni

Le scelte di Simone Inzaghi e Ivan Juric per la gara di campionato di questo pomeriggio

Si torna finalmente in campo. L'Inter può voltare definitivamente pagina dopo il pareggio casalingo col Bologna che ha lasciato più di un pizzico d'amarezza in casa nerazzurra, ma non sarà di certo facile. Oggi i nerazzurri sono di scena all'Olimpico Grande Torino contro i granata di Ivan Juric, reduci a loro volta dalla sconfitta nel derby con la Juventus che ha preceduto la sosta. Circa un'ora al calcio d'inizio, qui le formazioni ufficiali dell'incontro: