Sky – Juventus-Inter, Conte torna alla formazione migliore: resta un solo dubbio

Marco Macca

Come prevedibile, Antonio Conte non ha alcuna intenzione di fare sconti. Domani pomeriggio all'Allianz Stadium di Torino contro la Juventus, l'allenatore schiererà in campo l'Inter migliore, dopo due turni in cui il tecnico nerazzurro ha giustamente dato spazio anche a chi ha giocato meno. Domani no, non ci sarà spazio per i cambi. Perché, anche a scudetto già cucito sul petto, il derby d'Italia resta sempre il derby d'Italia. Soprattutto se Conte e i suoi hanno l'occasione di tagliare fuori la Juventus dalla corsa a un posto in Champions League.

Dunque, in campo andranno i titolarissimi. Rientrerà de Vrij al centro della difesa con Skriniar e Bastoni davanti ad Handanovic. A centrocampo, Barella, Brozovic ed Eriksen. Resta un solo dubbio per Conte, considerando che la LuLa tornerà a giocare insieme in attacco: se a destra tornerà titolare Hakimi, infatti, non è ancora chiaro se sull'altra fascia ci sarà Perisic, o Darmian Young. Questa, dunque, la probabile formazione dell'Inter:

INTER (3-5-2) Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lautaro, Lukaku.

