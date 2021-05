Inter, Lukaku: “Ecco quando abbiamo vinto lo scudetto. Barella la voce di tutti. Lautaro…”

'Il 9 e il 10' è la nuova intervista realizzata da DAZN a Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, in coppia di fronte ai microfoni dell'emittente

'Il 9 e il 10' è la nuova intervista realizzata da DAZN a Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, in coppia di fronte ai microfoni dell'emittente. I due attaccanti dell'Inter hanno ripercorso il film della stagione nerazzurra. Ecco le parole del centravanti belga:

SVOLTA SASSUOLO - "La partita dove abbiamo iniziato il percorso verso lo scudetto è stata quella contro il Sassuolo. Lì abbiamo cambiato il modo di giocare e cominciato ad essere più compatti. Giocavano Lauti e Alexis, io ero in panchina, ma ho capito subito che la squadra era davvero unita".

"E' FATTA" - "Dovevamo ancora giocare contro Milan, Atalanta e Lazio. Rispetto alla scorsa stagione abbiamo vinto molti più scontri diretti: abbiamo dimostrato di essere più forti. Dopo la vittoria contro l'Atalanta mi sono detto: 'Ok, è finita. Ci siamo per lo Scudetto'. Non potevo dirlo, ma l'ho pensato subito".