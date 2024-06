La top 11 in Serie A secondo Transfermarkt. Dal portiere all’attacco, passando per difesa e centrocampo. Il modulo scelto è un 4-3-3, ci sono cinque giocatori dell’Inter in totale ed è la squadra che ne ha di più. Poi tre del Milan, uno della Juventus, uno dell’Atalanta e uno del Napoli. Ecco la formazione, con i valori dei singoli: in totale l'undici vale 753 milioni di euro.