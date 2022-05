Trovato il gioiello per Scamacca: “Ma l’Inter lavora su un nuovo nome da 20mln”

Secondo l’Inter il valore di Scamacca non può arrivare a 40 milioni, se Pinamonti, candidato ad entrare nell’operazione, viene quotato la metà

La testa dell'Inter è sicuramente sul finale di stagione, ma i dirigenti stanno già programmando quello che verrà cercando i migliori profili per mantenere alta la competitività della squadra. Ed è ormai noto come sia Gianluca Scamacca il vero obiettivo in attacco, ma al momento, come scrive il Corriere dello Sport, le valutazioni non sono concorde: "E’ stato già argomento di conversazione tra gli “amici” Marotta e Carnevali, solo che c’è distanza sulla sua valutazione.