Calciomercato Inter: ecco il tetto massimo per il colpo Scamacca in estate

L’Inter fissa il prezzo per il colpo Gianluca Scamacca: ecco il tetto massimo che il club ha posto verso l'estate

L’Inter fissa il prezzo per il colpo Gianluca Scamacca. Il club di Viale della Liberazione ha le idee chiare e non andrà oltre il tetto massimo posto per il classe 1999 di proprietà del Sassuolo. Calciomercato.com ha svelato le cifre che l’Inter è pronta a mettere sul tavolo per il giocatore: “I nerazzurri hanno confermato l’interesse verso il calciatore ma spiegando al Sassuolo di non essere disposti a spingersi oltre a un’offerta di 20-25 milioni tutto compreso”, si legge.