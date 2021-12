Inzaghi, il turnover ha funzionato: punti e forze fresche. L’Inter arriva al meglio a Roma

Le rotazioni scelte da mister Inzaghi hanno portato risultati e hanno permesso a tutta la rosa dell'Inter di recuperare energie

Andrea Della Sala

Terza vittoria consecutiva in campionato per l'Inter, quarta considerando anche la Champions. Dopo la vittoria con lo Spezia, ora la squadra di Inzaghi è attesa a un esame importante in casa della Roma di Mourinho.

"L’Inter arriva all’appuntamento con Mourinho con quattro vittorie consecutive dopo la sosta, un attacco che produce gol (e occasioni) a ripetizione e una difesa che non ha subìto reti nelle ultime tre partite. Il tutto senza diversi big, soprattutto contro Venezia e Spezia: Dzeko e Lautaro Martinez si sono alternati, Barella ha rifiatato, Bastoni si è aggiunto all’ultimo alla lista degli indisponibili (tra questi Darmian e De Vrij). Contro la Roma il turnover sarà solo un ricordo, mentre dall’altra parte i giallorossi dovranno convivere con pesanti assenze: squalificati Abraham e Karsdorp. Quello di Simone Inzaghi è stato un rischio calcolato, come già successo tra il 27 e il 31 ottobre: tante rotazioni contro Empoli e Udinese, prima delle delicatissime sfide contro Sheriff e Milan. Ora ci sono Roma e Real Madrid: dopo il pareggio del Napoli, i nerazzurri vogliono sbancare l’Olimpico per dare un ulteriore segnale; al Bernabeu ci sarà poi in palio il primo posto nel girone", spiega Gazzetta.it.

"Contro la Roma ci sarà un Barella riposato, in difesa potrebbero esserci dei ritorni importanti: “Speriamo di recuperare Bastoni, che ha avuto la febbre alta stanotte e ha avuto un problema di stomaco. Per De Vrij c'è speranza, sta lavorando da due giorni nel migliore dei modi”, le parole di Inzaghi. Dzeko tornerà all’Olimpico dopo aver giocato solamente una ventina di minuti contro lo Spezia. In generale, tutto l’attacco dell’Inter è fresco: solo Correa ha giocato da titolare sia a Venezia sia contro lo Spezia. Mentre Mourinho davanti non avrà Abraham: pesante il giallo rimediato contro il Bologna. Stesso discorso per Karsdorp sulla destra: un ostacolo in meno per Perisic. Infortuni a parte, l’Inter arriva al meglio all’Olimpico e cercherà un’altra risposta importante. A casa Mourinho, Inzaghi andrà con i suoi migliori uomini", aggiunge il portale sportivo.