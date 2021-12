Sky – Inter, Bastoni ci sarà a Roma. De Vrij più no che sì

Il difensore italiano dovrebbe rientrare dopo aver saltato la sfida di ieri con lo Spezia, l'olandese potrebbe recuperare per Madrid

Secondo quanto riportato da Sky Sport, lavoro personalizzato sia per Bastoni che per De Vrij. L'italiano dovrebbe essere a posto per sabato con la Roma, per l'olandese verrà presa una decisione domani: 60% no, 40% sì. Inzaghi sceglierà se rimandare il suo rientro a Madrid.