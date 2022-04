Scelte, stato d’animo, condizione, ambiente: tutto sul bivio scudetto Juve-Inter

Tutto su Juventus-Inter, derby d'Italia in programma domenica alle 20.45 all'Allianz Stadium. Ecco l'analisi della Gazzetta verso il match

Alessandro Cosattini

Tutto su Juventus-Inter, derby d'Italia in programma domenica alle 20.45 all'Allianz Stadium. Un match che può rivelarsi cruciale nella corsa scudetto, come evidenziato anche oggi dall'accurata analisi de La Gazzetta dello Sport. Dalle scelte all'ambiente, dallo stato d'animo alla condizione fisica delle due formazioni guidate da Massimiliano Allegri e Simone Inzaghi.

Le due formazioni

Rientrata l’emergenza dell’ultimo periodo in casa Juve e “la decisione più osservata sarà quella del partner d’attacco di Vlahovic: Morata sembra favorito su Dybala, che è rimasto alla Continassa ad allenarsi e giocherà almeno una parte del match - sottolinea La Gazzetta dello Sport -. Ballottaggi anche a centrocampo, dove il rientrante Zakaria insidia con la sua fisicità Arthur, e in difesa: Chiellini, Bonucci e Rugani si giocano un posto, col capitano favorito. Questi sono i suoi match. Può sorridere finalmente anche Simone Inzaghi, che per la sfida chiave della stagione avrà l’intero gruppo a disposizione, col solo De Vrij ancora incerto. Largo, quindi, ai titolarissimi, con Dzeko e Lautaro davanti, Dumfries e Perisic in fascia e il tridente di mezzo Barella, Brozovic e Calhanoglu. E in panchina scalpitano Gosens - ottimo l’impatto dell’ex Atalanta, già autore di un paio di assist - e Correa, per molti la vera carta in più da giocarsi a gara in corso.

L'umore

Si parla poi del morale delle due formazioni, molto diverso prima della sosta per le nazionali. Come sottolinea La Gazzetta, "in campionato la Juventus ha ritrovato certezze: lo conferma quella striscia aperta di sedici risultati utili che non ha eguali nei campionati top europei. Allegri in A non perde dal 27 novembre e vuole proseguire la corsa: l’obiettivo sorpasso (seppur virtuale per la gara in meno giocata dai nerazzurri) è un clamoroso stimolo in più. Moralmente non è certo il momento migliore per l’Inter, che dal derby perso a inizio febbraio è caduta in una spirale di negatività, non solo di risultati. Prima della doppietta di Giroud, i nerazzurri erano a più 10 virtuale sul secondo posto, oggi sono terzi; tra febbraio e marzo, l’Inter ha vinto soltanto contro la Salernitana e - dato ancor più preoccupante - nel 2022 non è mai riuscita nel blitz esterno in A”, si legge.

Chi c'è e chi no

Importanti rientri sia in casa Juve che nell’Inter verso il match. Possono sorridere Allegri e Inzaghi, come evidenzia anche La Gazzetta: “L’elenco degli indisponibili in casa Juve, in tempi recenti, è stato molto più lungo di così: restano fuori Chiesa e Kaio Jorge (stagione finita), McKennie (quasi) più il giovane Aké. Vlahovic ha evitato anche gli impegni con la nazionale per prepararsi alla volata finale, Danilo torna dal Brasile solo oggi, ma si sono visti aerei più last-minute. Inzaghi oggi avrà per la prima volta tutto il gruppo a disposizione: Sanchez e Vidal sono rientrati ieri sera. Sul pullman per Torino saliranno tutti, l’unico dubbio è De Vrij, che è in miglioramento ma lavora ancora a parte. Inzaghi scioglierà il deciderà tra oggi e domani, ma pare comunque complicato vedere l’olandese titolare anche se sarà convocato. Brozovic invece pare guarito e ieri ha parlato parzialmente in gruppo: il fastidio al polpaccio non c’è più e il croato si allenato a pieno ritmo con i compagni”, si legge sulla rosea.

L’ambiente

E poi si passa, infine, all’analisi dell’ambiente che troveranno le due squadre. Si va verso il tutto esaurito per il derby d’Italia, anche se non ci saranno i tifosi della Curva Nord interista. Ecco quanto evidenzia La Gazzetta: “L’ultimo derby d’Italia con lo Stadium pieno era stato oltre tre anni fa, nel dicembre del 2018. Si va verso il tutto esaurito: gli ultimi biglietti rimasti dovrebbero essere venduti fra oggi e domani, con un incasso superiore ai 2,5 milioni di euro (hospitality esclusa): per la squadra di Allegri sarà una spinta in più, tanto più che il pubblico juventino da gennaio con l’arrivo di Vlahovic ha ritrovato l’entusiasmo, solo un po’ intaccato dalla precoce uscita dalla Champions. Contro l’Inter per i tifosi è sempre una partita speciale. Una partita che però non vedrà protagonista sugli spalti la Curva Nord nerazzurra: gli ultrà dell’Inter, infatti, hanno deciso di non seguire la squadra a Torino per via della metodologia di acquisto biglietti, non attribuita alla tifoserie organizzata ma acquistabili individualmente sul sito della Juventus. L’Inter, ovviamente, non sarà comunque sola: il settore ospiti, infatti, sarà completamente esaurito”, si legge.