Juve-Inter, probabile formazione: Inzaghi recupera Brozovic. Dubbio de Vrij

Le possibili scelte del tecnico nerazzurro in vista della gara di domenica contro la Juventus

Cresce l'ottimismo di vedere Marcelo Brozovic in campo contro la Juventus. Oggi il centrocampista croato ha svolto parte dell'allenamento in gruppo, una buona notizia per Simone Inzaghi in vista di quella che potrebbe essere la gara decisiva in chiave lotta scudetto. Diverso il discorso per quanto riguarda Stefan de Vrij.