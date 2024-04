Ecco i dati di gennaio 2024, confrontati con quelli del 2023. Tuttosport compare dietro Il Giornale di Brescia, l'Unione Sarda e il Messaggero Veneto, in calo di quasi il 2%.

Ricordiamo a cosa si riferiscono questi dati. Lo spiega perfettamente proprio Primaonline: "Da qualche mese, ricordiamo, abbiamo introdotto anche l’infografica che rappresenta il “totale vendite individuali” che comprende le vendite individuali cartacei (vendite in edicola e porta a porta), gli abbonamenti individuali cartacei e le vendite copie digitali individuali"

