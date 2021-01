Sky – Udinese-Inter, le scelte di Conte: confermato in toto l’undici di domenica scorsa

Impegno insidioso per l’Inter di Antonio Conte, che domani sarà ospite alla Dacia Arena dell’Udinese di Luca Gotti. Sarà importante dare continuità all’ottima vittoria sulla Juventus, sfruttando anche lo scontro diretto in contemporanea tra Milan e Atalanta.

Il tecnico nerazzurro non sembra voler pensare alla gara di Coppa Italia contro il Milan e schiererà la formazione migliore contro i friulani: secondo Sky Sport, infatti, dovrebbe essere confermato in toto l’undici che ha dominato contro i campioni d’Italia in carica.

In casa Udinese, invece, spiega La Gazzetta dello Sport: “Gotti confermerà il 3-5-1-1 con Pereyra a sostegno dell’unica punta Lasagna. Walace favorito su Arslan in mezzo, torna disponibile Nuytinck ma la difesa dovrebbe essere composta da Becao, Bonifazi e Samir”.