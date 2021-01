Udinese-Inter, la conferenza stampa di Antonio Conte

APPIANO GENTILE – Si arriva compatti al giro di boa. Nella giornata di domani i nerazzurri tenteranno di agganciare il Milan in vetta alla classifica giocandosi le proprie possibilità alla Dacia Arena contro l’Udinese di Gotti. Antonio Conte, come di consueto, risponderà alle domande dei cronisti collegati con il quartier generale nerazzurro di Appiano Gentile. FcInter1908 vi riporterà la diretta testuale della conferenza con le parole del mister. L’orario d’inizio è previsto per le 13.30