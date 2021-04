UFFICIALE – Inter-Cagliari, riecco Sensi. C’è Sanchez con Lukaku, out Hakimi

Questi i ventidue che scenderanno in campo dall'inizio al Meazza: Conte opera diversi cambi rispetto alla gara col Sassuolo

Nove giornate al termine del campionato, con l'Inter che ha l'obiettivo di arrivare il prima possibile alla conquista dello scudetto. Ecco perché la squadra di Antonio Conte vuole centrale l'undicesima vittoria consecutiva oggi contro il Cagliari di Leonardo Semplici e riportarsi a +11 dal Milan. Per l'occasione, il tecnico nerazzurro opera diversi cambi rispetto alla gara di mercoledì con il Sassuolo: ci sarà Alexis Sanchez in attacco, così come Darmian sulla fascia destra. Rientra invece Alessandro Bastoni e Marcelo Brozovic dalla squalifica, mentre a centrocampo sarà Sensi a rimpiazzare Barella.