Brozovic, l’agente sarà il padre. “Sarà stretta di mano con l’Inter con un obiettivo”

Il croato cambia agente e si affida ufficialmente al padre: a fine stagione verrà discusso il rinnovo con il club nerazzurro

Sono confermate le indiscrezioni degli ultimi giorni: Marcelo Brozovic cambia ufficialmente procuratore . Il centrocampista dell'Inter, come riportato da La Gazzetta dello Sport, affiderà la propria procura al padre Ivan, lasciando il suo precedente agente: "Una stretta di mano, un “grazie” per tutti gli anni vissuti insieme e uno sguardo al futuro. Con facce amiche, anzi: di famiglia. Marcelo Brozovic ha deciso di voltare pagina affidando i propri interessi al padre Ivan, che insieme a uno staff di avvocati di fiducia a breve si occuperà della questione legata al rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2022. Il centrocampista croato, quindi, interromperà il rapporto lavorativo con lo storico agente Miroslav Bicanic".

A fine anno, riporta la Rosea, partiranno i discorsi tra l'Inter e lo stesso Ivan Brozovic per arrivare ad un prolungamento di contratto: "L’obiettivo sarà quello di prolungare a cifre superiori: Brozovic è felice a Milano e non sta prendendo in considerazione l’idea di cambiare aria. I problemi del passato sono dimenticati, allo stato attuale rappresenta una certezza per l’Inter del presente e del futuro. Così a fine campionato papà Ivan raggiungerà Milano per incontrare la dirigenza (“Sperando, nel frattempo, di averlo vinto”, dice lui) e cercare un altro tipo di stretta di mano. E non quella del “grazie a arrivederci”", conclude il quotidiano.