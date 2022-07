UFFICIALE – Inter, ecco la maglia home 22/23: “Nostro passato, presente e futuro”

L'Inter presenta la sua divisa casalinga: "Continuiamo a lottare insieme per raggiungere il prossimo traguardo impossibile"

Ecco, finalmente, l'Home Kit dell' Inter per la stagione 2022/23. Il club nerazzurro ha infatti presentato la nuova divisa casalinga confermando le indiscrezioni: la maglia Nike torna a presentare le classiche righe nere e azzurre, con la patch della Coppa Italia conquistata l'anno scorso e il nuovo logo del club.

"Pushing forward since 1908: il nuovo Home Kit 2022/23 inaugura la nuova stagione nerazzurra, che sarà caratterizzata da una narrativa volta ad esaltare lo spirito innovativo del Club, da sempre parte del DNA dell’Inter e che troverà la sua massima espressione nelle numerose iniziative di questa nuova stagione sportiva.

La nuova divisa, che verrà indossata per la prima volta dai giocatori nerazzurri questa sera nella gara amichevole contro il Lugano, è stata presentata con un video di lancio che esalta l’anima innovativa del Club, che fin dalla sua fondazione non ha paura di cambiare, di rompere le regole e di innovare, sia dentro che fuori dal campo. Come la sua città, Milano.