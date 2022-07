FCIN1908 / Pinamonti ha dato l’ok al Monza, aspetta accordo società. Si tratta su…

Ora, Pinamonti aspetta che Inter e Monza chiudano l'accordo. I nerazzurri vorrebbero incassare meno dalla cessione immediata di Pinamonti, assicurandosi però una recompra sul giocatore, in odore di esplosione dopo la doppia cifra dell'anno scorso e la convocazione in Nazionale. Si sta trattando per raggiungere un accordo su formula del trasferimento e appunto sulla recompra.