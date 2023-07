UFFICIALE – Mossa Inter per stadio a Rozzano. Esclusiva Bastogi-Brioschi per studio fattibilità

L'Inter si muove ufficialmente per il nuovo stadio tutto nerazzurro nell'area di Rozzano. Come si legge in una nota, infatti, la società Infrafin s.r.l ha concesso al club un diritto di esclusiva fino al 30 aprile 2024 per verificare la possibilità di realizzare uno stadio e alcune funzioni accessorie all’interno dell’area di proprietà di Infrafin in Comune di Rozzano.