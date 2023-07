SM – Sommer spinge per andare subito all’Inter. Trubin? Due alternative

"È una trattativa definita dal punto di vista economico è chiusa a 4.5 più bonus. Il Bayern ancora non dà l’ok definitivo perché cerca il suo successore, ma il ragazzo spinge in maniera fortissima per muoversi prima possibile. Su Trubin invece lo Shakhtar non molla e chiede quasi il doppio rispetto ai 10+2 che offre l’Inter, con Audero e anche la possibile conferma di Stankovic come alternative".