UFFICIALE – Le formazioni di Inter-Atalanta: Conte schiera Sensi e Gagliardini. Torna Godin

Altra partita essenziale per l’Inter ed è l’ultima del girone di andata che decreta i campioni di inverno. Ma non è un titolo virtuale che interessa Conte: vuole i tre punti perché deve restare incollato alla Juventus. Tenerla sotto pressione e provare ad essere lì dove si trova ora anche a maggio. Contro la squadra di Gasperini si affiderà alla coppia del gol Lautaro-Lukaku. In difesa gli manca Skriniar squalificato e quindi c’è Godin. Manca per lo stesso motivo Barella e allora a centrocampo giocano dal primo minuto: Sensi, Gagliardini e Brozovic.

Queste le formazioni ufficiali di Inter-Atalanta:

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 2 Godin, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 87 Candreva, 5 Gagliardini, 77 Brozovic, 12 Sensi, 34 Biraghi; 9 Lukaku, 10 Lautaro. A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 7 Sanchez, 8 Vecino, 13 Ranocchia, 16 Politano, 19 Lazaro, 20 Borja Valero, 21 Dimarco, 30 Esposito, 31 Pirola, 32 Agoumé. Allenatore: Antonio Conte.

ATALANTA (3-4-1-2): 95 Gollini; 2 Toloi, 6 Palomino, 19 Djimsiti; 33 Hateboer, 15 De Roon, 88 Pasalic, 8 Gosens; 10 Gomez; 72 Ilicic, 91 Zapata. A disposizione: 31 Rossi, 57 Sportiello, 5 Masiello, 9 Muriel, 11 Freuler, 17 Piccoli, 18 Malinovskyi, 20 Da Riva, 21 Castagne, 55 Okoli, 79 Traore, 87 Heidenreich. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Arbitro: Rocchi.

Assistenti: Carbone, Giallatini.

Quarto uomo: Doveri.

VAR e Assistente VAR: Irrati, Vivenzi.