Conte incantatore. In pochi mesi ha già ottenuto dall’Inter un’immedesimazione totale

Inter-Atalanta è anche la grande sfida tra Conte e Gasperini. Filosofie diverse, storie diverse, ma tra i due tecnici la diversità forse maggiore sta nei tempi, come spiega La Gazzetta dello Sport:

“Forse la differenza più grande fra i due tecnici, quella che moltiplica la qualità del lavoro dell’interista, sta nel tempo avuto per plasmare le rispettive squadre: Gasperini è alla 4a stagione con la Dea (e con 11 giocatori lavora da almeno due stagioni e mezza), Conte allena alla Pinetina da circa sei mesi. E però ha già ottenuto dalla squadra l’immedesimazione totale con la sua filosofia calcistica, i suoi principi di gioco, il suo vangelo comportamentale che il collega ha raggiunto nel tempo, facendone cardini della sua attività da «incantatore». A vederli in conferenza ieri, Gasperini ha regalato qualche sorriso in più, ma non di espressioni di serenità sul lavoro vive Conte. E comunque stasera basterà guardarli davanti alle rispettive panchine per ritrovarli quasi identici: tarantolati, indemoniati, mai contenti. È la loro forza”.