Venezia-Inter, le probabili formazioni: Correa in avanti con Dzeko, Barella out. Sulle fasce…

E' stata una settimana (europea) fantastica per l'Inter. Il modo migliore per rituffarsi in campionato e nella rincorsa scudetto

Marco Macca

E' stata una settimana (europea) fantastica per l'Inter, tornata fra le 16 regine di Champions League per la prima volta dopo 10 anni di assenza. Il modo migliore per rituffarsi in campionato, dove i nerazzurri sono impegnati in una rincorsa scudetto con l'intento di rosicchiare ancora punti a Milan e Napoli.

Simone Inzaghi, nella trasferta contro il Venezia, intende cambiare qualcosa rispetto all'ultima partita contro lo Shakhtar Donetsk. Se in difesa viene confermato ancora una volta Ranocchia, infatti, a centrocampo qualcosa potrebbe variare, a cominciare dagli esterni: al posto di Darmian e Perisic potrebbero giocare Dumfries e Dimarco. Possibile turno di riposo anche per Niccolò Barella. Al suo posto pronto Roberto Gagliardini, in vantaggio su Vecino. Infine, in attacco potrebbe giocare Correa al fianco di Dzeko. Ecco la probabile formazione dell'Inter:

(Fonte: Sky Sport)