Romano: “Perisic, ecco la reale situazione. David, l’Inter c’è. Arriverà una punta che…”

Rinnovi di contratto, possibili colpi in entrata e non soltanto. La dirigenza dell’Inter sta lavorando per il presente e il futuro su più tavoli. Da quello di Ivan Perisic, l'uomo del momento nei nerazzurri, a quello di Marcelo Brozovic, ma occhio anche al nome di Jonathan David per il futuro dell’attacco nerazzurro. Le novità arrivano direttamente da Fabrizio Romano, esperto di calciomercato internazionale. Ecco quanto evidenziato dal noto giornalista su The Here We Go Podcast (ITA), riportato da FcInter1908: