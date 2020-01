Sky Sports UK – United, tentativo disperato: offerto rinnovo a Young per impedire l’approdo all’inter

L’Inter ha messo le mani su Ashley Young. L’esterno è in scadenza di contratto col Manchester United e, secondo quanto riportato dalla BBC, il club nerazzurro avrebbe già trovato l’accordo per la prossima stagione e vorrebbe anticipare il suo arrivo già a gennaio.

Non è d’accordo, però, il Manchester United che non vuole perdere il suo capitano a zero e ha messo in atto una contromossa per rovinare i piani dell’Inter. Secondo Sky Sports, infatti, i Red Devils avrebbero proposto il prolungamento di contratto per un anno a Young. La mossa del club inglese è proprio per respingere l’assalto nerazzurro con il tecnico Conte in prima linea per l’arrivo dell’esterno inglese.