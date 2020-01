BBC – Ashley Young è dell’Inter! Fatta al 100% per giugno, per gennaio si tratta ancora

L’accordo per giugno c’è, ma non è ancora arrivato l’ok del Manchester United ad una sua partenza immediata. Secondo la BBC, Ashley Young, si unirà all’Inter a giugno sicuramente ma non c’è ancora l’accordo con il club inglese per lo sbarco del giocatore in questa sessione di mercato.

In Italia parlano di una mossa per gennaio ma il noto canale inglese sottolinea che il Manchester United non ha ancora dato l’ok per farlo partire adesso. Raggiungerebbe comunque Milano a maggio.

“Il 34 enne – si legge sul sito – ha collezionato 261 presenze con i Red Devils ma non ha giocato nella sconfitta contro il City nella Carabao Cup. Il suo contratto scade a fine stagione ed è libero di parlare anche con club al di fuori dell’Inghilterra”.

(fonte: bbc.com)