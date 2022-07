Inter, incontro agente Bremer-Torino. Il ds Vagnati: “Novità? No al momento”

Quella di oggi potrebbe essere una giornata importante per sbloccare la trattativa Bremer-Inter. Vagnati, però, non si sbilancia

Quella di oggi potrebbe essere una giornata importante per sbloccare la trattativa Bremer-Inter. L'agente del difensore brasiliano Busardò ha incontrato il Torino a Milano. Il direttore sportivo del club granata, Davide Vagnati, intervistato dai cronisti al termine dell'incontro, non si è sbilanciato: "Novità su di lui? No al momento". Vagnati ha parlato del centrocampista del Cagliari Nandez, che è in orbita Toro: "Nandez? Vediamo, adesso è presto" .