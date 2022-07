Bremer, incontro Inter-Torino: ecco l’offerta nerazzurra. Skriniar? C’è una novità

"Avanti tutta su Bremer e in partenza solamente uno dei titolari della difesa. A margine della presentazione della stagione, sono emersi alcuni dettagli che è bene evidenziare". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito ad un incontro, già avvenuto, tra Inter e Torino per trovare l'intesa per Bremer. I nerazzurri hanno l'ok del difensore e hanno iniziato a discutere con i granata, che partono da una richiesta di 40 mln di euro, a differenza dei nerazzurri che puntano a chiudere intorno ai 30. L'Inter ha proposto un prestito oneroso con obbligo di riscatto e attendono una risposta da Cairo ma, al momento, non sono previste contropartite nell'affare.

L'Inter punta ad accelerare nei prossimi giorni senza per forza aspettare la cessione di uno tra Skriniar e De Vrij. "L’Inter, infatti, intende rimpiazzare l’eventuale partente con Bremer e poi cercare un quarto centrale di livello - Milenkovic in primis, ma occhio ad Akanji - per completare la batteria delle alternative con D’Ambrosio e Dimarco. Al momento l’indiziato numero uno per partire rimane Skriniar, per il quale il Psg si è spinto fino a 60 milioni. L’Inter, però, parte da una valutazione di 80 e ne vuole più di 70 per dire di sì, altrimenti potrebbe anche tenere Skriniar, atteso per il 10 ad Appiano, e vedere se su De Vrij il Manchester United o il Chelsea famano sul serio offrendo almeno 15-20 milioni". sottolinea Tuttosport che non esclude che l'Inter possa decidere di evitare la cessione eccellente in questa finestra di mercato ma farla entro il 30 giugno 2023.