Serie A – Valori di mercato: comanda Lukaku. Crolla Eriksen. Ben 7 interisti in top 20

La prima stagione con la maglia dell’Inter è stata da incorniciare per Romelu Lukaku. L’attaccante belga ha chiuso la stagione 2019/20 con 34 gol e sei assist in 51 partite. Anche in quesa prima parte della stagione Big Rom ha raccolto numeri eccezionali: 15 gol e 2 assist in 18 partite.

Numeri incredibili che hanno contribuito ad alzare il valore di mercato del belga sfiorando i 100 milioni. Nella nuova valutazione di Transfermarkt, il centravanti dell’Inter chiude l’anno con un aumento di 5 milioni di euro che, complice il calo di Paulo Dybala, “pone altro spazio fra sé e il primo degli inseguitori, un ruolo ora sulle spalle di Matthijs de Ligt“.

Ma Lukaku non è il solo nerazzurro che nel 2020 ha visto aumentare il proprio valore di mercato. Ma per chi sale, c’è anche chi è in caduta libera come Christian Eriksen. Dopo un anno particolarmente difficile per il danese, la sua valutazione è scesa a 35 milioni di euro.

Ecco i 5 giocatori con il valore di mercato più alto: