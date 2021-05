Vazquez, rilancio Real Madrid: nuova offerta per il rinnovo. La posizione dell’Inter

L'esterno spagnolo, in scadenza di contratto a giugno, non ha ancora trovato l'accordo per il prolungamento

Fabio Alampi

Lucas Vazquez rappresenta una delle occasioni di mercato più interessanti: l'esterno classe '91 è in scadenza di contratto con il Real Madrid, e numerosi club si sono mossi fiutando l'affare a aparametro zero. Qualità tecniche, grande esperienza internazionale, duttilità tattica, 30 anni ancora da compiere: lo spagnolo ha tutte le qualità necessarie per ingolosire le principali squadre europee, e le offerte non mancano di certo.

Rilancio Real

Secondo il quotidiano spagnolo AS, il Real Madrid non si è ancora arreso all'idea di perdere a fine stagione il suo canterano: la prima proposta del club madrileno, respinta dal giocatore, prevedeva lo stesso ingaggio attuale (circa 3,5 milioni a stagione), ma con un ulteriore sconto del 10% in virtù della crisi economica dovita alla pandemia di coronavirus. Vazquez ha sempre messo al primo posto la sua squadra del cuore, nella quale è cresciuto e dove si sente a casa, ma punta ad essere maggiormente valorizzato. Zidane ha ribadito alla dirigenza merengue l'importanza dell'esterno, e per questo motivo il Real Madrid ha alzato la sua offerta a cinque milioni all'anno, con un contratto da tre stagioni più opzione per una quarta. Cifra inferiore a quella prospettata da Bayern Monaco e PSG, ma che si avvicina alle richieste del giocatore.

La posizione dell'Inter

Sul giocatore, come appurato nelle scorse settimane da Fcinter1908, c'è anche l'Inter, che avrebbe valutato in maniera molto approfondita l'opportunità di regalare ad Antonio Conte un rinforzo di assoluto valore e abituato a vincere. Al momento, come risaputo, bisognerà aspettare i risvolti societari, che potranno dire molto sulle strategie di mercato dei nerazzurri: difficile ipotizzare, allo stato attuale delle cose, un rilancio a certe cifre da parte della dirigenza interista, considerato anche l'agguerrita (e ricca) concorrenza.