FCIN1908 / Mercato, contatto Inter-Lucas Vazquez: colpo a zero, gli scenari

L’obiettivo di Marotta sarà quello di rinforzare la rosa, non solo nei titolari, ma anche nelle alternative a disposizione di Conte

La crisi economica impone grande attenzione verso i calciatori che potranno liberarsi a parametro zero e l’Inter, come praticamente tutti i club in giro per l’Europa, ha i riflettori accesi sui profili più interessanti. L’obiettivo sarà quello di rinforzare la rosa, non solo nei titolari, ma anche nelle alternative a disposizione di Conte. A tal proposito i nerazzurri, secondo quanto appurato da Fcinter1908, ragionano sulla possibilità di portare a Milano l’esterno spagnolo del Real Madrid Lucas Vazquez.

Il classe ’91 non ha ancora rinnovato col suo club e non sembra particolarmente vicino a un accordo. Almeno questo è quello che il suo entourage ha lasciato percepire alla dirigenza nerazzurra nel corso di un colloquio informale. Vazquez ragiona sull’eventualità di lasciare Madrid e a costo zero è un’operazione che all’Inter potrebbe interessare molto. Sul calciatore non c’è il solo interesse dell’Inter, anzi, tanto per restare nel capoluogo lombardo, è da registrare anche il contatto col Milan. In Germania, invece, si sta muovendo il Bayern Monaco.