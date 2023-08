Via Correa? L’Inter può riaprire il faldone Balogun: “Ad Appiano piace a tutti”

"Balogun al posto di Correa vorrebbe dire di fatto aver rivoluzionato il reparto offensivo rispetto alla scorsa stagione. Dei quattro attaccanti finalisti ad Istanbul, resterebbe solo Lautaro. Ma a quel punto Inzaghi avrebbe un reparto completo anche per caratteristiche, oltre che per prospettive e margini di crescita. I più “anziani” sarebbero proprio Lautaro e Thuram, classe 1997. Lo scenario va seguito, può animare le prossime settimane di mercato nerazzurro, non resta che aspettare offerte", aggiunge il quotidiano.